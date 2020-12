Corona: Für Popper kommen nach "Talfahrt" entscheidende Jänner-Wochen

Skifahren hin oder her - der weiche und harte Lockdown, sowie die möglichen Effekte der anstehenden Massentestungen werden die Covid-19-Zahlen in Österreich bis Jahresende voraussichtlich auf eine mehr oder weniger tiefe "Talfahrt" schicken. Für den Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien kommt jedoch dann im Jänner die entscheidende Zeit für die Dynamik des Infektionsgeschehens. Wie es sich in Richtung Februar entwickelt, hänge wieder stark vom Kontakt-Tracing ab.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Simulationsexperte Niki Popper.