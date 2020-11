Corona - Immer mehr Apotheken bieten Antigen-Schnelltests an

Die Liste in Österreich wird täglich aktualisiert.

Immer mehr Apotheken in Österreich bieten Antigen-Schnelltests an. Die Österreichische Apothekerkammer veröffentlicht nunmehr eine täglich aktualisierte Liste der Apotheken, die diese Tests anbieten. In einer Aussendung hat sie am Donnerstag außerdem darauf hingewiesen, dass die Hygienemaßnahmen Abstand halten, Hände waschen und Mund-Nasenschutz tragen weiter absolute Priorität haben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

(S E R V I C E - Liste der Apotheken online unter http://go.apa.at/iFZU5YR6)

