Corona-Impfdashboard übersiedelt auf neue Adresse

Mit 1. Mai endet in Österreich die Maskenpflicht in den letzten Bereichen. Dann wird auch die Corona-Seite des Gesundheitsministeriums eingestellt, Impf- und Testdaten übersiedeln auf andere Websites.

Das bisher durch das Ministerium betriebene Impfdashboard wird ab 1. Mai in einer Kooperation aus ELGA, SV und Gesundheitsministerium weitergeführt und ist zukünftig unter https://impfdaten.at/ zu finden. Testzahlen finden sich künftig auf der AGES-Coronavirus-Seite.

Die Gesamtzahl der Testungen wird ab Montag auch nur noch wöchentlich aktualisiert. Die letzte Meldung nach bisheriger Frequenz - werktags täglich - erfolgt am 2. Mai, die nächste Aktualisierung am 8. Mai. Ist Montag ein Feiertag (am 29.5. der Fall), erfolgt die Aktualisierung am nächsten Werktag. Diese Reduktion erlaubt es, den Aufwand der Bundesländer bei der Meldung der Testungen weiter zu verringern, so die AGES.

Am 1. Mai fällt zunächst die Maskenpflicht in den letzten Bereichen wie Spitälern, Pflegeheimen oder Arztpraxen. Ende Juni ist dann auch die Meldepflicht bei einer Corona-Infektion Geschichte. Auch die derzeit noch gültige Verkehrsbeschränkung für positiv getestete Menschen endet dann. Aktuell müssen Infizierte zwar nicht in Quarantäne, sind aber zum Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen und auch im Freien bei engem Kontakt zu anderen Menschen verpflichtet.