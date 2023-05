Corona-Impfstoff: WHO-Gremium empfiehlt Verzicht auf Ursprungsvirus

Die laufende Anpassung von Coronaimpfstoffen sollte aus Sicht internationaler Expertinnen und Experten auf das Ursprungsvirus verzichten und auf die aktuell dominanten Virusstämme abzielen. Das teilte das Impfberatungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Genf mit.

BILD: SN/STOCK.ADOBE.COM/BLUE PLANTE STUDIO