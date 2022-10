Sollen Babys ab sechs Monaten bald eine Coronaimpfung erhalten?

Am Mittwochabend machte die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Weg frei für zwei Coronaimpfstoffe für Babys ab sechs Monaten. In Österreich könnten bald 326.000 Dosen dieses Impfstoffs eintreffen. Ein Experte erklärt, was das für Eltern bedeutet.

SN/anke thomass - stock.adobe.com Die EMA ebnete den Weg für die Impfung von Kleinkindern.