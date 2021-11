Corona-Impfung - WHO: Vakzine sollten zunächst an ärmere Länder gehen

Bei Corona-Impfungen sollte laut WHO Erwachsenen und Impfstoffspenden an ärmere Länder Vorrang gegeben werden. "Da Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen in der Regel mildere Krankheitsverläufe aufweisen, ist es weniger dringlich, sie zu impfen als ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen und Beschäftigte im Gesundheitswesen, es sei denn, sie gehören zu einer Gruppe mit einem höheren Risiko für schwere Covid-19-Erkrankungen", so die WHO am Mittwoch.

SN/AFP Symbolbild.