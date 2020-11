Corona - Intensivbettenzahl dürfte Mortalitätsrate beeinflussen

In Ländern mit verhältnismäßig niedriger Intensivbettenanzahl versterben mehr Menschen an Covid-19 als in Ländern mit höherer Ausstattung. Folglich sollte die Intensivmedizin in Zukunft weiter gestärkt werden, forderten Intensivmediziner bei einem Online-Pressegespräch der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) am Dienstag. Zu befürchten sei aufgrund der derzeitigen hohen Patientenanzahl ein Engpass bei Reha-Angeboten.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner Die Intensivmedizin soll in Zukunft weiter gestärkt werden, forderten Intensivmediziner.