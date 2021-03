Corona - Keine steigende Unzufriedenheit in Beziehungen

Paare stehen in der Pandemie vor neuen Herausforderungen. Getrennt lebende Paare mussten Distanzen überwinden und zusammenlebende waren gezwungen, ihre Beziehung auf engem Raum zu intensivieren. Eine Studie der Universität Innsbruck zeigt nun aber, dass die Pandemie nur wenig Einfluss auf die Zufriedenheit in den Beziehungen hat. Eine steigende Unzufriedenheit konnte nicht festgestellt werden, teilte die Uni am Montag in einer Aussendung mit.

SN/pixabay Eine Studie der Universität Innsbruck zeigt, dass die Pandemie nur wenig Einfluss auf die Zufriedenheit in den Beziehungen hat.