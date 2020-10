Corona-Maßnahmen: "Menschen haben keine Lust mehr auf diese Situation"

Es ist ein schmaler Grat zwischen Angst und Motivation. Die neuen Maßnahmen im Kampf gegen Corona beuteln unser Leben massiv. Warum wir im Herbst anders reagieren als im Frühjahr.

Freiheit ist für viele das höchste Gut. Seit Monaten wird diese Prämisse auf den Prüfstand gestellt. Ein Virus veranlasst Regierungen rund um den Globus dazu, Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Am Montag verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz neue Maßnahmen, die einmal mehr darauf abzielen, soziale Nähe zu reduzieren und schärfere Hygieneregeln in den Alltag zu integrieren. Was machen diese Einschnitte in unser Leben psychologisch mit uns?

"Ein Großteil der Menschen ist der Maßnahmen überdrüssig", sagt Stefan Reiß, Sozialpsychologe ...