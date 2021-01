Corona - Mehr Alkohol, weniger Obst: Lockdown für Briten ungesund

Der Lockdown im vergangenen Frühling mit weitreichenden Ausgangssperren und Schulschließungen hat der Gesundheit der Briten geschadet. Einer Studie der University of East Anglia in Norwich zufolge tranken die Menschen in Großbritannien in der Zeit mehr Alkohol, aßen weniger Obst und Gemüse und trieben weniger Sport. Für die Untersuchung wurden die täglichen Angaben von mehr als 1000 Teilnehmern über drei Monate ausgewertet.

