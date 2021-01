Corona - Neue Virusvariante erreichte Griechenland und Zypern

Die in Großbritannien entdeckte Coronavirusvariante ist auch in Griechenland und auf Zypern nachgewiesen worden. Sie sei in Griechenland bisher in vier Fällen entdeckt worden, berichtete der griechische Fernsehsender Antenna am Sonntagabend unter Berufung auf Athener Virologen.

SN/pixabay Die neue Coronavirusvariante breitet sich aus.