Corona - Neues Labor in Wien schafft 30.000 PCR-Tests pro Tag

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Labors in Wien-Penzing erhöht sich die heimische Kapazität an präzisen Coronavirus-Testauswertungen deutlich: 30.000 PCR-Tests pro Tag schafft der neue Standort, versprach Michael Havel, Co-Gründer des Betreibers Lifebrain Group, am Dienstag in einer Pressekonferenz. Bald könnten es doppelt so viele sein. Die Stadt Wien hat sich jedenfalls schon einmal ein Kontingent von bis zu 10.000 Tests pro Tag reserviert.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Symbolbild.