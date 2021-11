Corona - Studie: Engmaschiges Testen schützt Gesundheitspersonal

Regelmäßiges und breit abgestütztes Testen hilft, eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in Spitälern zu vermeiden. Dies ist laut einer Studie die wirksamste und wirtschaftlichste Maßnahme, um einen geordneten Spitalbetrieb in Pandemiezeiten zu ermöglichen.

Das Gesundheitspersonal arbeitet während der Corona-Pandemie an vorderster Front. Es steht in engem Kontakt mit infizierten Patienten, gängige Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten und Homeoffice sind nur begrenzt möglich.

Ein schweizerisch-italienisches Forschungsteam unter Leitung des Berner Inselspitals untersuchte nun, welche Strategie die wirksamste und wirtschaftlichste ist, um das Gesundheitspersonal zu schützen und den Betrieb des Spitals aufrecht zu erhalten. Dazu verglichen sie mit Computermodellierungen sowie mit rund 300 freiwilligen Mitarbeitenden des Inselspitals breit abgestütztes Testen sowie das strikte Aufteilen der Teams in zwei Gruppen. Der Effekt von Impfungen wurde nicht untersucht.

Demnach erwiesen sich beide Strategien als wirksam, um spitalinterne Übertragungen zu verhindern. Nur: Die strikte Trennung der Teams stieß an ihre Grenzen. Diese Maßnahme gehe mit einem erheblichen Rückgang der Arbeitsproduktivität einher, berichten die Forschenden im Fachmagazin "Plos One".

"Wenn die Kosten mitgerechnet werden, ist regelmäßiges Testen die beste Maßnahme im Spital", wurde Mitautor Michael Gerfin von der Universität Bern in einer Mitteilung am Donnerstag zitiert. In Ländern mit geringeren Einkommen könnten die Ergebnisse aber anders ausfallen, ergänzte er.

Die PCR-Tests wurden so ausgelegt, dass auch Infizierte mit tiefer Viruslast erkannt wurden. So konnten auch prä- und asymptomatisch Infizierte nach einem positiven Test ist Quarantäne geschickt werden.

Künftige Forschungsarbeiten könnten den Effekt von anderen Teststrategien miteinbeziehen sowie die Auswirkungen von Impfungen, schlagen die Autoren in ihrer Studie vor.