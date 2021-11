Corona - Tierschutz Austria sieht Durchbruch in Behandlung von Katzen

Auch Haustiere können sich mit Coronaviren anstecken, bei Katzen löst das schon länger grassierende Feline Coronavirus die Krankheit FIP aus. Bisher galt sie als unheilbar, jetzt gebe es Hoffnung, berichtete der Tierschutz Austria. Forschende aus Deutschland, Belgien und der Schweiz testeten ein Medikament, alle 18 in der Studie betreuten Katzen hätten überlebt, so Madeleine Petrovic, Präsidentin des Tierschutzvereins in Vösendorf.

SN/pixabay Symbolbild.