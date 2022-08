Corona-Totimpfstoff: Österreich erhält 150.000 Dosen Valneva

Davon könnten 50 Prozent schon Ende August zur Verfügung stehen. EU sichert sich zudem das Booster-Vakzin von Hipra.

Die massive Kürzung des Vertrags war bereits am 20. Juli angekündigt worden: Ursprünglich war eine Lieferung von 60 Millionen Dosen des Covid-Totimpfstoffs des austro-französischen Herstellers Valneva mit der EU vereinbart worden. Am Montag lief die Opt-Out-Periode ab: Gemäß der Abänderung werden die teilnehmenden Mitgliedsstaaten Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland und Bulgarien im Jahr 2022 somit 1,25 Millionen Dosen des Vakzins erhalten. Zusätzlich haben sie die Option, später nochmals die gleiche Menge zur Lieferung im Jahr 2022 zu erwerben.

Verzögerungen im Zulassungsverfahren und eine geringere Impfstoffnachfrage, die durch ein Überangebot an Vakzinen und eine Verlangsamung der Impfungen verursacht wurde, veranlassten die EU-Staaten, Änderungen am ursprünglichen Vertrag vorzunehmen. Was bedeutet das aber nun konkret für Österreich?

Totimpfstoff soll bereits Ende August verfügbar sein

Österreich wird insgesamt 150.000 Dosen des Impfstoffs erhalten, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium auf SN-Anfrage. Davon könnten 50 Prozent bereits gegen Ende August zur Verfügung stehen. Die weiteren 50 Prozent sollten planmäßig im September geliefert werden.

Das VLA2001 genannte Vakzin war am 24. Juni in der EU zugelassen worden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte den Impfstoff zuvor zur Verwendung als Erstimpfung bei Menschen von 18 bis 50 Jahren empfohlen. In der EU ist es der bisher sechste zugelassene Coronaimpfstoff und der erste sogenannte Totimpfstoff.

Valneva wird in Europa produziert

Bei Valnevas Coronavakzin handelt es sich um den einzigen Ganzvirus-Impfstoff, der in Europa entwickelt wurde. Diese Herangehensweise ist seit vielen Jahrzehnten erprobt. Dabei wird dem Körper das gesamte abgetötete Virus präsentiert. Somit muss sich das Immunsystem mit allen Erreger-Teilen auseinandersetzen. Produziert wird in Schottland und Schweden, die Entwicklungsarbeit lief aber nach Angaben des Unternehmens großteils über Wien.