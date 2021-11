Corona: USA können mit Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen starten

Die US-Gesundheitsbehörde CDC sprach sich für eine Impfung mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer aus,

In den USA ist der Weg für Corona-Impfungen auch von jüngeren Kindern frei. Die US-Gesundheitsbehörde CDC sprach sich am Dienstag für eine Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer aus. CDC-Direktorin Rochelle Walensky gab grünes Licht, nachdem Berater der Behörde dem Schritt einstimmig zugestimmt hatten.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Impfstoff bereits am Freitag eine Notfallzulassung für den Einsatz in dieser Altersgruppe erteilt. Für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren war der Impfstoff im Mai in den USA freigegeben worden.



US-Präsident Joe Biden sprach von einem Wendepunkt im Kampf gegen Corona. "Das Programm wird in den kommenden Tagen hochgefahren und in der Woche des 8. Novembers voll einsatzbereit sein. Eltern werden ihre Kinder in Tausende von Apotheken, Kinderarztpraxen, Schulen und andere Einrichtungen bringen können, um sich impfen zu lassen", erklärte er. Erste Impfungen könnten bereits am Mittwoch verabreicht werden.



"Wir wissen, dass Millionen von Eltern ihre Kinder unbedingt impfen lassen wollen, und mit dieser Entscheidung haben wir nun die Empfehlung ausgesprochen, dass etwa 28 Millionen Kinder einen Covid-19-Impfstoff erhalten", sagte Walensky. Sie wies darauf hin, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Kindern während der jüngsten Corona-Welle, die durch die hochansteckende Deltavariante ausgelöst wurde, sprunghaft angestiegen sei.



Das Risiko, das von Covid-19 ausgehe, "ist zu hoch und zu verheerend für unsere Kinder und viel höher als bei vielen anderen Krankheiten, gegen die wir Kinder impfen", sagte sie. Zudem hätten die Schließungen von Schulen schädliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Kinder. "Die Impfung kann uns helfen, all das zu ändern."