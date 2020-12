Corona - WHO: Untersuchung zu Ursprung in China beginnt im Jänner

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beginnt Anfang kommenden Jahres mit ihrer Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus in China. Er könne bestätigen, dass ein internationales Expertenteam im Jänner nach China reise, sagte WHO-Sprecher Hedinn Halldorsson am Mittwoch in Genf. Er bestätigte Berichte, wonach der Beginn der Mission kurz bevorstehe.

SN/stock.adobe.com/aldeca productions Auf der Suche nach den Ursprüngen von SARS-CoV-2.