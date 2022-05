Corona: Wo ist jetzt noch Vorsicht geboten?

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter spricht im Interview darüber, warum der saisonale Effekt heuer nicht wirkt wie im vergangenen Jahr und wo es ratsam ist, beim Maskentragen noch immer auf Eigenverantwortung zu setzen.

Die Coronazahlen sinken zwar leicht, dennoch sind sie seit Wochen auf einem konstanten Niveau im Bereich zwischen 2500 und 5000 neuen Fällen pro Tag. Die Regeln zum Tragen von Masken wurden zuletzt von vielen als unübersichtlich kritisiert: In Flugzeugen wurden sie seit Montag teilweise gelockert, in der Bahn gilt weiterhin die FFP2-Maske. Doch was ist aus wissenschaftlicher Sicht ratsam?

Herr Hutter, die meisten Beschränkungen sind längst gefallen. Wo würden Sie abseits der Regeln wie etwa des Maskentragens im ...