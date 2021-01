Coronaimpfung: Curevac und Bayer vereinbaren globale Partnerschaft

Der Tübinger Coronaimpfstoff-Entwickler Curevac und der Pharmariese Bayer vereinbaren laut "Bild" eine globale Partnerschaft.

Demnach soll Bayer in der Allianz dabei helfen, für den Curevac-Impfstoff schnellstmöglich internationale Zulassungen zu beantragen, um ihn weltweit zur Verfügung stellen zu können.

Dazu werde Bayer sein internationales Pharma-Netzwerk in die Partnerschaft einbringen, Lieferketten sicherstellen und bei der Verteilung des Impfstoffs in den Ländern helfen. Geplant sei die Produktion von mehreren Hundert Millionen Dosen des Impfstoffs, sobald die Arzneimittelbehörden die Zulassung erteilt hätten. Das Modell ähnele der Allianz zwischen dem Mainzer Impfstoffentwickler Biontech und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer. Allerdings strebe Bayer offenbar keine Kapitalbeteiligung an Curevac an, heißt es in dem Vorabbericht.

Quelle: Apa/Reuters