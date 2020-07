Coronaimpfung: Das Ziel ist in Sicht

Einige Impfstoffe sind schon in finalen Testphasen. Das wirft auch die Frage auf: Wen impft man zuerst?

Keine sieben Monate nach Ausbruch der Pandemie werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als 20 potenzielle Impfstoffe am Menschen getestet. Einige wenige befinden sich sogar schon in oder kurz vor der entscheidenden Phase der Tests. Die WHO-Experten gehen davon aus, dass Mitte 2021 ein Impfstoff in größerem Maßstab zur Verfügung stehen könnte. Einzelne Pharmaunternehmen und Experten hoffen, dass es bereits früher so weit ist.

Die SN sprachen mit einer der führenden Impfexpertinnen Österreichs über den Stand der Forschung. Ursula Wiedermann-Schmidt ist Professorin für Vakzinologie und leitet das Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie und das Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien. Im SN-Interview beurteilt sie nicht nur die Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus, sondern sie positioniert sich auch klar in der Debatte über eine etwaige Impfpflicht.

Einige Pharmafirmen wie Moderna aus den USA oder Biontech in Deutschland gehen mit einem neuen Ansatz für Impfstoffe bereits in die letzte Phase der klinischen Studien. Dabei werden sogenannte mRNA-Impfstoffe getestet. Geimpft wird mit einem Stückchen Erbinformation des Virus. Sind Sie auch so optimistisch wie Pharmaunternehmen, dass dieser Impfstoff bereits Ende des Jahres verfügbar sein wird? Wiedermann-Schmidt: Vom Impfstoffkonzept ist das sehr innovativ und spannend, das hat es bisher gegen Infektionskrankheiten nicht gegeben. Sie spritzen diese Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA), die Zellen wandeln diese RNA in Eiweißstoffe um, also in Antigene des Coronavirus. Diese Antigene werden vom Immunsystem als fremd erkannt, und dagegen wird eine Immunantwort (Antikörper) gebildet.

Die jüngsten Forschungsergebnisse zeigen, dass alle Testpersonen mit Antikörpern angesprochen haben. Rund 50 Prozent haben leichte Nebenwirkungen wie Kopf- und Muskelschmerzen gehabt und nur bei der höchsten Dosis haben 20 Prozent auch schwere Nebenwirkungen gezeigt. Das macht Hoffnung. Damit kann man aber nicht sagen, dass es nur noch eine Frage von wenigen Monaten ist, bis dieser Impfstoff auf dem Markt ist. Entscheidende Testphasen stehen noch bevor. Dazu gehört, dass man überprüft, wie lange die Immunantwort hält. Wir wissen prinzipiell nicht, wie stabil die Immunität sein wird. Die wichtigste Frage ist letztlich, ob man mit dem Impfstoff wirklich vor der Erkrankung geschützt ist.

Kritiker werfen ein, dass diese neuartigen Impfstoffe viel zu wenig erforscht seien und man nicht weiß, ob die verwendeten Genbruchstücke möglicherweise in die gesamte menschliche Erbinformation eingebaut werden. Wie schätzen Sie dieses Risiko ein? Das sind falsche Einwände, weil nämlich keine DNA gespritzt wird, die in die menschliche Erbinformation integriert werden kann. Die mRNA wird nicht in den Zellkern der menschlichen Zelle eingeschleust, wo rein theoretisch die genetische Information verändert werden könnte. Die mRNA ist die genetische Information für bestimmte Eiweißstoffe, die in bestimmten Zellbereichen im Zytoplasma zu den genannten Proteinen umgewandelt werden. Es kommt dadurch sicher nicht zu einer Modifikation des Erbguts.

Wie bei jedem Impfstoff muss man aber natürlich schauen, welche Nebenwirkungen wie stark auftreten. Die bisherigen Tests sind nur an sehr wenigen Menschen gemacht worden. Bei allen Impfstoffen kann man erst in großen Versuchsreihen auch seltene Nebenwirkungen erkennen.

Sind die neuen Impfansätze wesentlich besser als die bisherigen Techniken? Am Ende des Tages wird man froh sein, dass man verschiedene Konstrukte hat, weil jedes davon eine andere Qualität der Immunantwort hervorrufen wird. In der ersten Phase wird man vor allem jene Menschen impfen, die gefährdet sind, schwer zu erkranken und zu sterben. In der zweiten Phase wird man alle Menschen impfen, die das Gesundheitswesen aufrechterhalten.

Das sind aber gesunde Menschen im Gegensatz zu chronisch Kranken und Alten, deren Immunsystem ganz anders funktioniert. Allein vom unterschiedlichen Immunsystem her entstehen unterschiedliche Ansprüche an die Impfstoffe. Daher ist es positiv, dass man für eine Erkrankung so viele unterschiedliche Impfstoffkandidaten hat.

Welche Impfstoffkonzepte gibt es neben den mRNA-Impfungen noch? Klassisch sind die viral inaktivierten Impfstoffe (Totimpfstoffe, Anm.), wo man das Virus abtötet und mit dem gesamten Virus impft. In den bisherigen klinischen Versuchen hat man gesehen, dass ein möglicher Nachteil der Immunisierung mit dem gesamten Virus ist, dass man auch Antikörper hat, die nicht schützen und unter Umständen größere Nebenwirkungen verursachen können.

Werden auch Techniken wie bei den gängigen Grippe- impfstoffen verwendet? Bei den Grippeimpfungen nimmt man nur bestimmte Oberflächenmoleküle der Viren. Ähnlich macht man das jetzt als weitere Variante auch bei SARS-CoV-2, wo man zum Beispiel das Spike-Protein verwendet und mit Wirkstoffverstärkern verbindet, um eine stärkere Immunantwort zu bekommen.

Die letzte Variante sind die sogenannten vektorbasierten Impfstoffe, die nach den mRNA-Impfstoffen sehr rasch in die klinischen Versuche gekommen sind. Hier werden nicht sehr krank machende Viren gentechnisch so modifiziert, dass sie Oberflächenproteine von SARS-CoV-2 bilden. Diese Viren fungieren einerseits als Transportvehikel und andererseits als Multiplikator. Wenn sich das Virus (Vektor, Anm.) im Körper vermehrt, werden auch vermehrt Antigene des Coronavirus produziert.

Welches dieser Konzepte verspricht am meisten? Ich bin noch zurückhaltend, weil wir noch nicht wissen, wie die Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien verlaufen werden. Welche Nebenwirkungen gibt es? Wie oft muss geimpft werden? Wie potent ist der Impfstoff wirklich? Da hat man in der Entwicklung von Impfstoffen viel gesehen. Da hat zunächst manches gut ausgeschaut und sich später nicht als optimal herausgestellt. Es ist noch verfrüht, zu sagen, welcher Impfstoff es wirklich bis zur Zulassung schafft.

Zuletzt hat man gesehen, dass die Konzentration der Antikörper bei Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, zum Teil rasch wieder abnimmt. Muss man befürchten, dass Impfungen auch nicht nachhaltig wirken? Das Wichtigste ist, zu wissen, wie die natürliche Immunität ausschaut. Daraus ergeben sich wichtige Kriterien, wie ein Impfstoff konzipiert sein muss, um einen raschen Abfall der Antikörper zu verhindern. Meistens macht man das mit besonderen Wirkstoffverstärkern, die eine stabilere Immunität hervorrufen. Die natürliche Immunität zu charakterisieren hilft uns, daraus zu lernen, um es mit einer Impfung besser zu machen. In vielen Analysen sind wir hier erst am Anfang. Auch wir an der MedUni Wien beschäftigen uns damit, indem wir bis zu einem halben Jahr Personen nach Coronainfektion nachkontrollieren, um den Fragen über die Immunantworten nachzugehen.

Versuchen Sie auf Basis dieser Erkenntnisse auch, Impfstoffkonzepte zu entwickeln? Wir verfolgen zum Beispiel Konzepte für besondere Impfstoffe für spezielle Risikogruppen. Wir versuchen, dabei herauszufinden, was das hauptsächliche Antigen ist, das von den schützenden Antikörpern erkannt wird. Das Ziel ist, dass nur mit schützenden Antigenen immunisiert wird, damit man eine Immunantwort auslöst, die von vornherein eine hohe Qualität an Antikörpern liefert. Wir versuchen, zu verhindern, dass das Immunsystem mit vielen (auch unnötigen) Virusproteinen konfrontiert wird und man ein Sammelsurium von schützenden und nicht schützenden Antikörpern bekommt.

Trotz der enormen Komplexität, die hinter einem Impfstoff steckt: Trauen Sie sich dennoch, einen Zeithorizont anzugeben, bis wann eine Impfung verfügbar sein wird? Da die Zulassungsverfahren jetzt nach einem laufenden Einreichverfahren ("growing review") ablaufen, kann es sein, dass die Zulassungsbehörden relativ bald eine Lizenz für einen Impfstoff ausstellen. Die Frage wird dann aber sein: In welchen Mengen kann der Impfstoff produziert werden? Welche Länder bekommen ihn sofort? Wird man sich EU-weit auf eine Impfstrategie einigen, die vorab Risikogruppen bevorzugt?

Ich möchte nur von der Diktion weggehen, dass man sagt, sobald ein Impfstoff da ist, können wir uns alle impfen lassen. Das wird am Ende dieses und Anfang nächsten Jahres nicht stattfinden.

Im Hinblick auf den Winter und die Frage, ob man jetzt mit Influenza- oder dem Coronavirus infiziert ist: Welche Rolle spielt dabei die Grippeimpfung? Die Impfung ist wichtig, weil wir gesehen haben, dass die Symptome sehr ähnlich sind. Wir wollen nicht, dass uns zwei Erkrankungen überschwemmen, die die Krankenhäuser überlasten, oder dass die eine Erkrankung die Bahn für die andere frei macht. Man hat auch schon etliche Doppelinfektionen gesehen. Das Motto lautet daher: Man soll sich schützen, wo man sich schützen kann. Auch wenn die Grippeimpfung nicht jedes Jahr hundertprozentig funktioniert, ist sie noch immer besser, als gar keinen Schutz zu haben, und kann die Krankheitsverläufe abmildern und Krankenhausaufenthalte vermeiden. Damit man dort dann auch Kapazitäten für Personen frei hat, die am Coronavirus erkranken werden.

Was halten Sie von einer Impfpflicht gegen das Coronavirus? Ich bin prinzipiell gegen eine generelle Impfpflicht. Vehement vertrete ich aber, dass beim Gesundheitspersonal die notwendigen Impfungen durchgeführt werden müssen. Was die Debatte über Coronaimpfstoffe betrifft, habe ich mich geärgert, dass dieses Thema sofort wieder polarisiert und emotionalisiert hat. Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir überhaupt einen Impfstoff bekommen. Und dann wird es darum gehen, vernünftige Impfkonzepte zu erstellen.