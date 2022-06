Coronaimpfung von Schwangeren schützt auch Babys

Eine Studie aus Norwegen bestätigt: Babys geimpfter Schwangerer erkranken seltener an Corona. Eine Expertin gibt Tipps, was Mütter beachten sollen, wenn sie selbst mit SARS-CoV-2 infiziert sind.

Für Säuglinge gibt es nach wie vor keine Impfung gegen SARS-CoV-2. Eine aktuelle Studie bestätigt aber, was Forschende schon länger beobachtet haben: Säuglinge profitieren von einem passiven Schutz vor einer Coronainfektion durch geimpfte Mütter. In einer aktuellen Studie aus Norwegen zeigte sich, dass Babys von geimpften Müttern in den ersten Lebensmonaten seltener positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden als Kinder ungeimpfter Mütter.

Die Untersuchung bezog sich auf Geburten in Norwegen zwischen September 2021 und Februar 2022 - also Phasen, ...