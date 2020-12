Coronaimpfung: Warum ging die Entwicklung nun so rasant?

Knapp ein Jahr nach den ersten Coronafällen präsentiert die Forschung bereits Impfstoffe. Üblicherweise dauert eine solche Entwicklung mehrere Jahre. Gibt es Abstriche bei der Sicherheit?

Das Tempo ist zackig: Am Montag will die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA grünes Licht für den Coronaimpfstoff von Biontech und Pfizer geben. Normalerweise nimmt die Impfstoffentwicklung zwei bis fünf Jahre in Anspruch. Was ist diesmal anders gelaufen? Und wird die Sicherheit der Schnelligkeit geopfert?

Dazu lohnt zunächst ein Blick in die Entwicklung von Impfstoffen: In einem ersten Schritt wird der Krankheitserreger gründlich geprüft und analysiert. Ziel ist es, herauszufinden, auf welche Bestandteile des Erregers das Immunsystem des Menschen reagiert ...