Coronamaßnahmen: "Nicht alle über einen Kamm scheren"

Eine Epidemiologin rät bei den neuen Regelungen zur Vernunft. Der Zeitpunkt nachzuschärfen sei ungünstig.

Österreich harrt der Dinge. Wird am Samstag ein Lockdown verkündet, wie er bei den deutschen Nachbarn ab Montag gelten wird? Eva Schernhammer, Leiterin der Epidemiologie an der MedUni Wien warnt davor, der Bevölkerung Maßnahmen undifferenziert "überzustülpen": "Es hat in den vergangenen Monaten einige Bereiche gegeben, wo vieles reibungslos funktioniert hat."

Damit meint sie vor allem kleine und mittelständische Betriebe, die vorbildliche Strategien entwickelt hätten, wie sie die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen können. "In einigen Betrieben haben Mitarbeiter Masken ...