Coronavirus: Antikörper-Medikament von Regeneron durch EMA zugelassen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Einsatz der Antikörper-Therapie des US-Biotechkonzerns Regeneron gegen Covid-19 genehmigt. Das Mittel kann für Patienten genutzt werden, die noch keine Sauerstoffzufuhr benötigen und ein hohes Risiko haben, dass sich ihr Zustand ernsthaft verschlechtert, teilte die EMA am Freitag mit. Das in den USA per Notfallzulassung erlaubte Kombinationspräparat war auch Ex-US-Präsident Donald Trump bei dessen Erkrankung verabreicht worden.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild