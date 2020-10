Coronavirus: Erste österreichweite Antikörperstudie startet

Mitte November wird erneut erhoben, wie groß die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist. Gleichzeitig dazu startet die erste bundesweite Antikörperstudie, bei der untersucht werden soll, wie hoch der Anteil von Personen mit Antikörpern gegen SARS-CoV-2 in Österreich ist. Das teilte das Wissenschaftsministerium am Dienstag mit, das die Studie in Auftrag gegeben hat.

SN/APA (Symbolbild/STADT WIEN)/DAVI Die bundesweit erste Antikörperstudie startet.