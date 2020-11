Coronavirus - Impfstoffe im Überblick: Wie, wann, wer?

Die einzig realistische Hoffnung auf ein rasches Ende der Pandemie ruht auf der Verfügbarkeit von Impfungen noch vor Ende des Winters. Mit vier völlig unterschiedlichen Ansätzen nährt sich ein Dutzend Anbieter bereits der Marktreife.

Aus dem Gesamtbild spricht eine ermutigende Botschaft: In den kommenden Monaten kommt nicht nur "der eine" Impfstoff auf den Markt, sondern es gehen mehrere konkurrierende Verfahren in den Praxiseinsatz. Weder die Last der Produktion für die Gesamtbevölkerung - noch die zu erwartenden Riesengewinne - konzentrieren sich damit bei einem Unternehmen. Stattdessen verteilen sich die Anstrengungen auf verschiedene Spieler aus Europa, Asien und Amerika.

1.) Boten-Ribonukleinsäure-Impfstoffe

Durch die Nutzung von mRNA ...