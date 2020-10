Coronavirus - Studie: Zweifel an dauerhafter Immunität

Eine Studie aus Großbritannien nährt Zweifel an einer möglichen dauerhaften Immunität nach einer Covid-19-Infektion. Antikörper gegen das neuartige Coronavirus hätten in der britischen Bevölkerung im Sommer rasch abgenommen, geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Imperial College London hervor. Das deute darauf hin, dass der Schutz nach einer Infektion möglicherweise nicht von langer Dauer sei.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Wissenschafter sind sich noch nicht einig, wie lange Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung immun sind.