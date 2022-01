Coronavirus: Trifft Omikron Kinder härter?

In den USA und England steigt die Zahl der Hospitalisierungen bei Kindern, die sich mit der Coronavariante Omikron anstecken. Dahinter vermuten Forschende mehrere Ursachen.

Es sind Trends, die sich auf den ersten Blick widersprechen: In Beobachtungsstudien aus Südafrika oder Großbritannien zeigt sich, dass Omikron-Infektionen etwas milder verlaufen könnten als Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus. Gleichzeitig sieht man in einigen Ländern, dass ungewöhnlich viele Kinder mit einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt werden müssen.

In New York zeigte sich etwa, dass die Hospitalisierungen von Kindern in der Woche vor Weihnachten um das Vierfache gestiegen sind im Vergleich zu den beiden Wochen davor. Auch ...