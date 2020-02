Seit Wochen gehen Bilder von weiß vermummten Sicherheitskräften um die Welt, die wegen des Coronavirus Straßen und öffentliche Gebäude besprühen. Die Maßnahme hat auch psychologische Wirkung.

Sie fahren Nebelkanonen auf und gehen vermummt in weißen Anzügen mit Sprühgeräten durch Straßen, Bahnhöfe, Flughäfen, auf Märkte, in Gebäude von Behörden und in öffentliche sanitäre Einrichtungen: Seit Wochen flimmern diese Bilder vor allem aus den vom Coronavirus geplagten Städten ...