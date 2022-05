Covid-19 als "Brandbeschleuniger" für Vorerkrankungen

Ein Jahr nach überstandener Covid-19-Infektion klagen zwei Drittel der Patienten über Nervensystem-Erkrankungen, berichteten Mediziner Montag bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich einer Neurologen-Fachtagung in Graz. Nur zwölf Prozent der Probleme traten bei den Patienten aber erstmalig durch die SARS-CoV-2-Erkrankung auf. "Das Virus wirkt zum Teil also als Brandbeschleuniger der pathologischen (Anm.: krankmachenden) Prozesse", sagte Nervenfacharzt Christian Enzinger.

SN/APA/HANDOUT Viele Klagen über neurologische Probleme nach überstandener Infektion