Crowdsourcing: Die Ideen der Vielen regen Neues an

Trend Crowdsourcing: Immer öfter nutzen Unternehmen Schwarmintelligenz für ihre Projekte. Eine Salzburger Plattform hilft beim Vernetzen.

Wie können leer stehende Flächen in der Stadt Hallein belebt werden? 159 Vorschläge sind zu der Frage bei dem Ideenwettbewerb "Sei du Hallein" eingegangen. Von neuen Sitzmöbeln, die zum Verweilen in der Altstadt einladen sollen, Pop-up-Stores und niedrigen Mieten für Studierende bis hin zu Geschäftslokalen, die zum Lernen und Arbeiten genutzt werden können.

Die Stadtgemeinde Hallein und der Tourismusverband konnten so 2021 mithilfe von Crowdsourcing auf kollektives Wissen zugreifen. Dabei werden Aufgaben oder Fragestellungen an eine breite Masse an Personen ausgelagert. Möglich ist das für Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder eben Gemeinden über die Ideenplattform IdeaSpace (www.ideaspace.cc). Diese wurde aus einer vom Land Salzburg geförderten Initiative heraus 2019 gemeinsam mit Innovation Salzburg, Salzburg Research, der FH Salzburg, der Privatuniversität Seeburg und der Uni Salzburg umgesetzt. Mittlerweile wird IdeaSpace von Salzburg Research betrieben und zählt mehr als 2000 Menschen in ihrem Netzwerk, darunter Designer, Forschende, Studierende oder Durchschnittsbürger, die sich für gewisse Fachbereiche interessieren. Diese können Ideen einbringen und die eingebrachten Beiträge bewerten.

"Die Plattform wächst stetig", sagt Diana Wieden-Bischof von Salzburg Research. Sie begleitet die Prozesse; bisher sind mehr als 900 Ideen zu zahlreichen Wettbewerben eingegangen. "Der Vorteil für die Auftraggeber ist, dass man in kürzester Zeit eine breite Palette an Rückmeldungen erhält, die man so aus dem Unternehmen gar nicht bekommen würde. Und Crowdsourcing steigert im Sinne der Bürgerbeteiligung das Engagement etwa in einer Gemeinde wie Hallein - die Menschen können so an der Stadtentwicklung teilhaben und ihren Lebensraum mitgestalten." Umgesetzt wurden bisher Sitzmöglichkeiten, etwa auf der Pernerinsel.

Bei dem Projekt "MountAIn" wurde der Community die Frage gestellt: "Wie kann die Verknüpfung von Daten das Erlebnis am Berg interessanter, gesünder, umweltfreundlicher und sicherer gestalten?" In einem Zeitraum von vier Wochen sind 32 Ideen eingegangen, vom digitalen Ski bis zu Windkraftanlagen auf Seilbahnen. "Wir waren sehr zufrieden, denn es waren viele gute, umfangreiche Konzepte dabei", erzählt Eva Hollauf von Salzburg Research, die den Prozess begleitet hat. Grundsätzlich seien die Beiträge aber höchst unterschiedlich: "Vom Einzeiler zum detailliert ausgearbeiteten Konzept samt Grafiken. Unsere Aufgabe ist es dann, die Akteure miteinander zu vernetzen, damit sich konkrete Projekte ergeben können." Die Ideen zu "MontAIn" etwa würden nun in mehrere Projekte von Salzburg Research einfließen.

Neu ist das Konzept Crowdsourcing aber nicht, wie Astrid Reichel vom Fachbereich Betriebswirtschaftslehre an der Uni Salzburg schildert. "Dass Crowdsourcing in seiner digitalen Ausgestaltung seit mehr als 20 Jahren existiert und in verschiedensten Spielarten gedeiht, deutet auf einen Erfolg hin. Mehrere Erhebungen bezeugen einen weltweiten Anstieg." Reichel geht davon aus, dass bei immer größer werdendem Wissen Firmen künftig verstärkt Know-how von außen hereinholen werden.

Das Konzept Crowdsourcing ist im Allgemeinen nicht unumstritten. Kritiker sprechen davon, dass Unternehmen so Jobs einsparen und kostengünstig Arbeitsprozesse auslagern könnten. Reichel zufolge geht es auch um Arbeitsbedingungen: "Es kann ein starkes Machtgefälle zwischen Ideengebern und Unternehmen geben." Anders sei das bei Ideenplattformen wie IdeaSpace, sagt Diana Wieden-Bischof. Es gehe hier nicht um Kostenersparnis. "Die besten Ideen werden mit Preisen prämiert. Außerdem bringen wir Ideengeber mit Stakeholdern und potenziellen Arbeitgebern zusammen, Studierende erhalten Einblick in Innovationsprozesse." Ob die Projekte umgesetzt werden, liege an den Auftraggebern. "Die Community spielt für den Erfolg eine entscheidende Rolle." Das bestätigt auch Hollauf: "Die Meinung aus dem Netzwerk ist sehr wichtig. Wenn eine Idee dort nicht gut ankommt, bringt es nichts, diese weiterzuverfolgen. Wir wollen die Leute mitnehmen und unsere Forschung danach ausrichten."