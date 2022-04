Darf man einen Tyrannen ermorden?

Eine uralte Frage ist mit dem Überfall Putins auf die Ukraine wieder aktuell geworden: Ist es legitim, einen grausamen Herrscher auszuschalten?

Durch diese hohle Gasse muss er kommen, es führt kein andrer Weg nach Küssnacht. Hier vollend ich's. Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihm, von dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen, des Weges Enge wehret den Verfolgern. Mach deine Rechnung mit dem Himmel Vogt, fort musst du, deine Uhr ist abgelaufen. So spricht Wilhelm Tell bei Friedrich Schiller. Der grausame habsburgische Landvogt Gessler hat Tell zuvor gezwungen, einen Apfel vom Kopf seines eigenen Sohnes zu schießen. ...