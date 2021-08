Das Auto und der Tod

"Erschießen, alle Autofahrer erschießen." Es war ein Urknall der etwas anderen Art. Der Tod von Bridget Driscoll im Jahr 1896 gilt als der erste aktenkundige Unfall eines Menschen, an dem ein Auto beteiligt war. Heute sind Tote im Straßenverkehr fast schon an der Tagesordnung.

Driscoll hatte in Begleitung ihrer Tochter May und einer Freundin ein katholisches Kreuzbundfest besucht. An der Dolphin Terrace nahe dem Crystal Palace wollten die drei die Straße überqueren, als sie von einem anfahrenden Auto der anglofranzösischen Kfz-Gesellschaft Roger-Benz zu Boden gestoßen wurde. Obwohl das Spitzentempo des Fahrzeugs bei 8 Meilen pro Stunde (13 km/h) lag, war es lediglich mit etwa 4 Meilen (6,4 km/h) unterwegs. Augenzeugen beschrieben die Geschwindigkeit des Wagens dennoch als "rücksichtsloses Tempo, fast wie ein galoppierendes Pferd ...