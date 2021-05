Das Geheimnis der Schuhbänder: Richtig geknüpft ist gut gegangen

Über offene Schuhbänder lässt sich wunderbar stolpern. Warum sie sich wie von Geisterhand ganz von allein öffnen, ist immer noch ein Rätsel.

Nur einmal kurz nicht aufgepasst und schon wird aus dem stabilen und bewährten Kreuzknoten (Anfangsknoten und Schlaufen sind in verschiedene Richtungen gebunden) ein Knoten, der diesem zwar zum Verwechseln ähnlich sieht, aber keineswegs so stabil und bewährt ist, nämlich der sogenannte Omaknoten (Anfangsknoten und Schlaufen sind in die gleiche Richtung gebunden).

Die Namensgeber zielten bei der Benennung wohl darauf ab, dass Omas Augenlicht nicht mehr das allerbeste ist und sie dementsprechend auch einmal einen Fehler beim Schuhzubinden übersieht. ...