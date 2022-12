Das Geheimnis fliegender Korken

Flaschenkorken können mit mehr als 60 km/h durch die Gegend schießen. Dem Geheimnis der fliegenden Korken kamen Forschende aber erst auf die Spur, als sie tief genug in die Flasche schauten.

In der Silvesternacht sollten wir die tief fliegenden Sekt- und Champagnerkorken nicht gänzlich unbeobachtet lassen, denn sonst kann es schnell mal passieren, dass wir sie länger im Auge behalten, als uns lieb sein kann. Doch was treibt die Korken auf ihrem Flug durch die Silvesternacht an? Und vor allem: Wie schnell können sie dabei eigentlich werden?

Französische Wissenschafter wollten das ganz genau wissen und ließen im Dienste der Forschung die Korken knallen, um diese dabei genauestens mit Hightech-Instrumenten ...