Das Notizbuch mit den Mitteln der Literatur erforschen

Wie der Autor und Wissenschafter Thomas Ballhausen in seinem neuen Buch Analyse und Praxis eng verknüpft.

An den Beginn seines Buches stellt Thomas Ballhausen eine Charakterisierung: "Das Cahier erweist sich als einfaches, portables und effektives Mittel, das abseits aufwändigerer technischer Ausrüstung nutzbar ist, das individuelle Ausgestaltung erlaubt und im Sinne einer Gesamtheit des Sagbaren eine Verbindung mit dem Archiv-Diskurs denkbar und nachvollziehbar macht."

Ein Medium also, das als kreativer Speicher dienlich sein kann, als "ein non-linearer Denkraum, der in der Benutzung vom Speicher zur Vernetzung des Gesammelten übergeht" (Ballhausen), funktioniert. Grund genug also, um ...