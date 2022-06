Das perfekte Verbrechen - begangen von einem tollkühnen Gentleman-Gauner

Vor gut 50 Jahren sprang der legendäre Flugzeugentführer D. B. Cooper mit 200.000 Dollar aus einer Boeing 727 und wurde nie wieder gesehen.

Am 24. November 1971 marschiert ein Mann in den Flughafen von Portland und kauft ein Ticket für den Flug Nummer NWA 305 nach Seattle. Er gibt seinen Namen mit Dan Cooper an (später wurde aus dem Pseudonym durch einen Fehler D. B. Cooper). Es sei nichts Bemerkenswertes an ihm gewesen. Erst im Nachhinein, nachdem er sich als einer der legendärsten Verbrecher der USA entpuppt hatte, schien es schon auffällig, dass er sich mit Flugzeugen recht gut auskannte und sehr spezifische Fragen ...