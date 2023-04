Das Potenzial von Wasserstoff: "Klimaneutrale Skigebiete ab 2025 sind realistisch"

BILD: SN/ALLAHFOTO - STOCK.ADOBE.COM

So entsteht grüner Wasserstoff: Wasser (H<Tiefstellen>2</Tiefstellen>O) wird in einer Elektrolyse-Anlage mittels Strom aus Photovoltaik oder Windkraft in die beiden Gase Wasserstoff (H<Tiefstellen>2</Tiefstellen>) und Sauerstoff (O) aufgespalten, die dann in Tanks gelagert werden.