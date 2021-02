Das Stadtarchiv - Salzburgs Arche Noah

Retten, sammeln, bewahren, überliefern. Das Stadtarchiv bunkert in seinem Bauch rare Schätze, die vergangenes Leben sichtbar machen.

Ruhig liegt das Haus da. Man könnte meinen, ein Schiff überwintere in der Glockengasse im Trockendock, um nach turbulenter Fahrt überholt zu werden. Unruhige Tage hat es allerdings hinter sich, das Salzburger Haus der Stadtgeschichte, seit der Kapuzinerberg, an dem es hier vertäut liegt, 60 Tonnen seines Gesteins talwärts schickte. Das Schiff ist havariert. Es hat in seinem Lesesaal ein Leck. Zentimeterhoch bedecken Glasscherben den Boden, große Steinbrocken zeigen, mit welcher Wucht die Natur sich den Weg gebahnt hat. Peter ...