Das Verhütungsgel für den Mann ist auf dem Weg

Es wäre eine Revolution in den Schlafzimmern dieser Welt: Jenes schwedische Forschungsinstitut, das auch den Nobelpreis für Medizin vergibt, arbeitet an einem Antibabygel für Männer.

Am 18. August 1960 kam die erste Antibabypille für die Frau auf den Markt. Also vor mehr als 60 Jahren. Warum gibt es nach so vielen Jahrzehnten noch immer keine vergleichbare Verhütungsmethode für den Mann? Schließlich wurde dazu schon in den 30er-Jahren geforscht.

Eine Antibabypille für Männer könnte sich schlecht verkaufen, nehmen manche Pharmakonzerne angeblich an. Deshalb stecken sie in derartige Forschung kein Geld. Also bleiben Männern nur die Varianten Kondom oder Sterilisation - zumindest derzeit noch. Denn ...