"Das Virus hat seinen Schrecken verloren": Was nach drei Jahren Coronapandemie bleibt

Seit genau drei Jahren navigiert Österreich durch Coronawellen. Was bleibt von der Pandemie? Und wer sollte sich künftig noch impfen lassen?

Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO Corona zu einer „Notlage von internationaler Tragweite“.

Es sollte ein Kongress wie viele andere sein. Internationale Forschende saßen Ende Jänner 2020 bei einem Virologiekongress in Rotterdam beisammen. Darunter einer der Entdecker des ursprünglichen SARS-Virus, das 2002 auftrat und mehrere Hundert Tote weltweit verursachte. Wenige Tage vorher wurden aus China erste Todesfälle mit einem bis dato unbekannten neuartigen Coronavirus gemeldet.

Unter den Forschenden saß einer, der im Verlauf der Pandemie in Österreich zu einem der am häufigsten zitierten Wissenschafter werden sollte: Andreas Bergthaler, Virologe an der ...