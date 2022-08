Datenforschung soll in Österreich deutlich ausgebaut werden

Mit dem bei der Statistik Austria angesiedelten Austrian Micro Data Center (AMDC) hat Österreich seit Kurzem eine Institution, die der Forschungsgemeinschaft den Zugang zu Mikrodaten ermöglicht. Für Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist das "die wichtigste Reform in den letzten Jahren in dem Bereich", wie er am Rande der Alpbacher Technologiegespräche sagte. In Kürze werde ein neues einschlägiges Förderprogramm lanciert, das mit neun Millionen Euro dotiert ist.

SN/APA/EVA MANHART Bildungsminister Martin Polaschek