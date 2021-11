Debattenkultur bei den Freimaurern - Großmeister Georg Semler: "Wir trennen nicht, wir verbinden"

Wie Freimaurer diskutieren. Der Großmeister des diskreten Bunds über die Kultur ihrer konstruktiven Gesprächsführung.

Die Freimaurer positionieren sich gern als Hüter der Menschenrechte. Wir sprachen mit ihrem Großmeister Georg Semler, wie sie selbst miteinander umgehen - und erhielten verblüffend einfache Lösungsvorschläge für ein gedeihliches Miteinander.

Herr Semler, wie beurteilen Sie den aktuellen Riss in der Gesellschaft? Georg Semler: Der Riss besteht. So wie es bei Glaubensfragen eben oft so ist. Und die Frage, ob man sich impfen lassen soll oder nicht, ist längst zur Glaubensfrage geworden, bei der es keine objektive Nachvollziehbarkeit ...