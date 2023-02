Defektes russisches Raumschiff soll gelandet werden

Die defekte Raumkapsel Sojus MS-22 soll Ende März unbemannt von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde gebracht werden. Das sagte der Verantwortliche für den russischen Teil der ISS, Wladimir Solowjow, am Montag im russischen Fernsehen.

Einen genauen Termin nannte laut Nachrichtenagentur Interfax nicht. Der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zufolge soll die Kapsel wie ein bemanntes Raumschiff an Fallschirmen in der kasachischen Steppe landen.

Die russischen Ingenieure hatten in den vergangenen Wochen mit Lecks an gleich zwei Raumkapseln an der ISS zu tun. Das defekte Frachtraumschiff Progress MS-21 wurde am Sonntag abgekoppelt und kontrolliert zum Absturz gebracht; die letzten Trümmer fielen in den Pazifik.

An der für bemannte Flüge ausgelegten Kapsel Sojus MS-22 war im Dezember ein Leck entdeckt worden. Wegen dieses Schadens verzögerte sich die Rückkehr der Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie des NASA-Astronauten Frank Rubio von der ISS. Sie müssen auf das nächste unbemannte Schiff Sojus MS-23 warten.