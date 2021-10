"Delta Plus": Neue Coronavariante breitet sich aus

Die Mutante AY 4.2 ist in Österreich angekommen. Doch Experten beruhigen. Indessen gibt es neue Fakten zu Impfdurchbrüchen.

Auf den ersten Blick erinnert vieles an den Winter des vergangenen Jahres. Und an eine Coronamutante, die damals noch britische Variante hieß: Von Großbritannien aus verbreitete sich die später in Alpha-Mutante umbenannte Virusausprägung auf nahezu ganz Europa - und stellte die Pläne im Kampf gegen die Pandemie auf den Kopf.

Nun gibt es wieder Berichte zu einer neuen Variante. Und neuerlich ist sie zuerst in Großbritannien entdeckt worden: AY 4.2 ist eine von 45 Unterarten der Delta-Variante und ...