Delta-Welle in Europa: Vor allem Junge infizieren sich

In Wien betrafen vergangene Woche mehr als die Hälfte aller gemeldeten Infektionsfälle Menschen unter 30. Ein "Sommerloch" beim Monitoring könne man sich nicht leisten, sagt ein Experte.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit einigen Tagen kontinuierlich - so kontinuierlich, wie sie zuvor gesunken war. Sonntag wurden 159 Neuinfektionen gemeldet, also doppelt so viele wie vergangenen Sonntag. 159 Infektionen sehen auf den ersten Blick nach nicht viel aus - und von einer Sieben-Tage-Inzidenz von elf Infizierten pro 100.000 Einwohner konnte man vor Kurzem nur träumen. Dennoch werden die Zahlen von den Experten und im Gesundheitsressort genau beobachtet. Denn man will nicht wie im vergangenen Herbst sehenden Auges in ...