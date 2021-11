Geimpfte Personen schimpfen auf ungeimpfte - und umgekehrt. Tausende Menschen gingen am Wochenende auf die Straßen, um gegen Coronamaßnahmen zu demonstrieren. Die Stimmung in der Bevölkerung kippt immer mehr, Aggressionen steigen. Was können wir dagegen tun?

SN/stock.adobe.com