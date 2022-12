Der eisige Weg vom Ende der Welt ins All: Astronautin Carmen Possnig im Interview

Carmen Possnig ist die erste österreichische Reserveastronautin der ESA. Im Gespräch erklärt sie, wie das Auswahlprozedere ablief, weshalb man im All viel schneller altert und was sie daran reizte, ein Jahr lang in der Antarktis zu leben.

SN/pnra/ipev/esa Die österreichische Medizinerin Carmen Possnig mit einer Portion gefrorener Pasta während ihres einjährigen Aufenthalts in der Antarktis, wo sie im Auftrag der ESA forschte.