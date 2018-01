Der Fingerabdruck ist nicht sicher

Bald könnte ein Infrarotbild der Hand genügen, damit der Bankomat Geld ausspuckt. Ein Salzburger Informatiker erklärt, warum Venen mehr erzählen als ein Fingerabdruck.

Der 49-jährige Informatiker Andreas Uhl will herausfinden, welche Körpermerkmale bei jedem Menschen einzigartig sind - und wie diese biometrischen Merkmale bei Grenzkontrollen und Geldautomaten eingesetzt werden können. Ein SN-Gespräch über PIN-Codes, Verbrechen und die Schwierigkeit, sein Gesicht zu verändern.

Ist der Fingerabdruck passé? Uhl: Er ist nicht passé, aber mit gewissen Problemen verbunden. Der Fingerabdruck ist etwas Öffentliches. Das ist in Deutschland drastisch gezeigt worden: Der Chaos Computer Club hat den Fingerabdruck von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen anhand von Fotos rekonstruiert und veröffentlicht. Von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble haben sie ein Glas stibitzt und davon einen latenten Fingerabdruck genommen.

Was kann man damit machen? Aus den Fotos und dem latenten Abdruck kann man einen Gummifinger nachbauen, der viele Sensoren überlistet. Es ist problematisch aus der Sicht der Privatsphäre.

Mein Smartphone entsperrt mit Fingerabdruck. Das funktioniert nicht immer. Der Fingerabdruck ist Umwelteinflüssen ausgesetzt. Wenn es regnet, muss ich zuerst ein trockenes Stück Kleidung finden, um den Finger abzuwischen. Und es gibt Berufsgruppen sowie Hobbys, die den Fingerabdruck beeinflussen, z. B. wenn ich regelmäßig auf Granit klettere oder Schneiderin bin. Meine Schwiegermutter hat viel mit groben Stoffen gearbeitet. Sie hat keine Fingerabdrücke mehr, das Muster wurde einfach abgerieben.

Sie könnte ein Verbrechen begehen. Sie würde keine Fingerabdrücke hinterlassen. Aber wenn sie eine Überwachungskamera filmt, könnte sie Probleme bekommen (lacht). Der Fingerabdruck ist in der Forensik sehr wichtig. An Grenzübergängen hat er aber gewisse Einschränkungen: Ich muss den Sensor angreifen - das ist nicht besonders hygienisch.

Wie kann man stattdessen eine Person identifizieren? Es gibt in der Biometrie wenige Körperteile, die nicht untersucht worden sind. Wir beschäftigen uns intensiv mit Adernstrukturen in Fingern und Händen.

Warum Adern? Jeder Mensch hat Blutgefäße. Die Adernverläufe entstehen zufällig im Wachstumsprozess. Es ist allerdings noch nicht klar, wie einzigartig diese Strukturen sind. Das macht es aber interessant.

Verändern sich Venen nicht im Laufe der Zeit? Es gibt noch kaum Daten dazu, aber die Annahme ist, dass die Gefäße relativ stabil sind. Fraglich ist nur, was passiert, wenn ein Gefäß wegen eines Venflons platzt.

Wird die Technologie schon angewendet? In Japan gibt es Geldautomaten, die mit Gefäßsensoren ausgestattet sind. Wir arbeiten an einem Projekt mit österreichischen Bankomatbetreibern, um zu prüfen, ob wir die Technologie auch in Österreich anwenden können.

Künftig halte ich nur mehr meine Hand vor einen Sensor und bekomme Geld? Ein Ansatz wäre es, dass wirklich nur die Hand nötig ist. Ein anderes Szenario wäre, dass die Karte erhalten bleibt und ich nur den PIN-Code ersetze. Da geht es um Datenschutz und Persönlichkeitsrechte.

Wo ist der Unterschied, wenn ich ohnehin anhand der Venen identifiziert werde? Das hängt davon ab, wo die Daten gespeichert sind. Wenn ich nur den Finger hinhalte, dann muss das System das biometrische Merkmal abgleichen. Dafür muss es auf einem zentralen Server hinterlegt sein. Wenn es eine Karte gibt, kann die Venenstruktur ausschließlich auf der Karte gespeichert sein. Wir sehen uns das für Österreich an: Wie sensitiv ist die Bevölkerung bei der Speicherung der Daten, wie ist die Gesetzeslage?

Welche Sensoren wären erforderlich? Wir arbeiten mit Nahinfrarotkameras außerhalb des sichtbaren Spektrums. Das Hämoglobin im Blut absorbiert das Infrarot und erscheint dunkel. Das umgebende Gewebe ist heller. Für eine Aufnahme ist keine Berührung nötig.

Wie kann Biometrie am Flughafen eingesetzt werden? Beim EU-Projekt PROTECT geht es um die Verwendung der Technologie bei der Grenzsicherung. Ein Szenario ist der biometrische Korridor: Beim Durchgehen werden biometrische Merkmale abgeglichen. Es wird zum Beispiel die Iris gescannt, daran arbeiten wir seit Jahren. Wer nicht einreisen darf, den halten die Sicherheitsleute auf. Detto, wenn das System nicht funktioniert.

Woher wissen die Beamten, welche Person betroffen ist? Die Vision der Grenzkontrolle ist es, dass die Sicherheitsleute Augmented-Reality-Brillen tragen. Die Personen, die nicht einreisen dürfen, sind dann z. B. rot umrandet.

Wozu brauche ich überhaupt Adernverläufe und Irisscans? Wenn wir bei dem Beispiel mit der Bankomatkarte bleiben: Der vierstellige Code ist hochgradig unsicher. Es gibt 9999 Möglichkeiten; aus kryptografischer Sicht ist das lächerlich. Zudem kleben Menschen ihren Code auf die Karte …

Und am Flughafen? Ich bin vor Kurzem nach Singapur mit dem Flugzeug eingereist: Sie haben meinen Daumenabdruck genommen und ein Foto geknipst. Das dauert ewig, eine automatisierte Hilfestellung ist dringend nötig.

Wenn man allerdings mit dem Auto ins Land kommt, sieht das anders aus. Man übergibt dem Beamten die Pässe - er lehnt sich etwas vor und sieht kurz in das Auto hinein. Das ist absolut nicht sicher.

Was passiert, wenn das Venenprofil gestohlen wird? Venen sind im Körper, es ist schwieriger, an das Profil zu kommen. Aber es kann freilich zu Hackerangriffen kommen - und sein Gesicht, seine Gefäße, seine Iris kann ein Mensch nicht einfach ändern wie ein Passwort. Die Idee ist deshalb, die biometrischen Daten mit einem Schlüssel zu verbinden. Die Venenverläufe kann dann niemand herausrechnen. Wenn die Daten gestohlen werden, wird die Aufnahme mit einem anderen Schlüssel verbunden - und der alte wird damit automatisch wertlos.

Ich halte die Sorge nicht für paranoid, sondern für eine berechtigte Frage: Es muss Möglichkeiten geben, im Falle eines Hacks die Daten unbrauchbar zu machen.



Zur Person Andreas Uhl:

Der 49-Jährige stammt ursprünglich aus Braunau, lebt aber nun in Salzburg. Uhl hat Mathematik studiert und ist Professor für Informatik

an der Universität Salzburg.