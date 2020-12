Der Fisch schmeckt nicht nur dem Otter

Der Fischotter breitet sich aus. Naturschutz, Fischer und Teichwirte suchen Wege für Koexistenz.

Der Fischotter ist das Tier des Jahres 2021. Nicht in Österreich, sondern bei den Nachbarn. Früher hätten Fischotter ganze Regionen geprägt. Heute lasse sich das Tier in einigen Gegenden kaum noch nachweisen, sagt die deutsche Wildtierstiftung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Fischotter gejagt, um an den damals kostbaren Pelz zu kommen. Heute macht ihm die Zerstörung seines feuchten Lebensraums zu schaffen.

Auch in Österreich reduzierten sich im vergangenen Jahrhundert die Bestände des Fischotters erheblich. Die Lage hat ...